10 מיליון דולר: בכירים לשעבר חושפים את מחירון קטר

על פי הערכות גורמי האכיפה, הסכום הכולל שהקטרים שילמו לכאורה לבכירים ישראלים לשעבר המעורבים בפרשת קטר-גייט עומד על 10 מיליון דולר בסך הכל במשך כמה שנים. על פי ממצאי החקירה, חברת פרספשן בבעלות שרוליק איינהורן קיבלה בעבור פרויקט "לייטהאוס" - שנועד לשפר את תדמית קטר - 45 אלף דולר בחודש במשך יותר משנתיים. הכתבה של רועי ינובסקי, מתוך מהדורת כאן חדשות 17.08.25