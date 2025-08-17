מהדורה
00:02:54

כאוס ברכבת ישראל: הכבישים חסומים - וגם הרכבות לא עובדות

הכאוס ברכבת: בעקבות הפגיעה בתשתיות החשמול, ובמקביל ליום המחאות, נרשמו עומס בתחנות ושיבושים בתנועת הרכבות. ואם זה לא מספיק - אתר האינטרנט של רכבת ישראל קרס. מתי התנועה תשוב לסדרה?
