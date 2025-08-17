"ביידן דיבר איתי - נתניהו לא": מאבק המשפחות להשאיר את החטופים בתודעה

יום המחאות למען החטופים הוא מאמץ נוסף של המשפחות להוציא את הציבור מהאדישות אחרי כמעט שנתיים של מלחמה. כתבנו ליווה את המשפחות ושמע על התקווה ששיאו של המאבק יסתיים הפעם בעסקה שתביא את כולם הביתה