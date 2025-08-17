מהדורה
00:03:46

"התפזר דם בכמויות עצומות": אדם טבע למוות ביפו - חברו נהרג ממדחף של סירה

טרגדיה מול חופי יפו: צעיר טבע למוות וחברו נהרג ממדחף של סירת שיטור ימי שהוקפצה לאזור
