מהדורה
00:03:20

הסכם שלום בדרך? מחשש ל"מארב": מנהיגי אירופה יגיעו עם זלנסקי לוושינגטון

פסגת ההמשך לפתרון המשבר באוקראינה: דונלד טראמפ יארח את נשיא אוקראינה זלנסקי ושורה של מנהיגים אירופים. טראמפ יעדכן על שיחותיו עם פוטין, ויעביר את המסר של המנהיג הרוסי: הפסקת המלחמה - רק בתמורה לוויתור על שטחים
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך