הסכם שלום בדרך? מחשש ל"מארב": מנהיגי אירופה יגיעו עם זלנסקי לוושינגטון

פסגת ההמשך לפתרון המשבר באוקראינה: דונלד טראמפ יארח את נשיא אוקראינה זלנסקי ושורה של מנהיגים אירופים. טראמפ יעדכן על שיחותיו עם פוטין, ויעביר את המסר של המנהיג הרוסי: הפסקת המלחמה - רק בתמורה לוויתור על שטחים