מהדורה
00:00:09

טמפרטורות רגילות לעונה: התחזית 17.08.25

תחזית מזג האוויר, מתוך מהדורת כאן חדשות 17.08.25
ז'אנר:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך