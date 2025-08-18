בדרך לעסקה? חמאס החזיר תשובה חיובית להצעת המתווכות

מקור בחמאס אמר כי ארגון הטרור הסכים להצעה של המתווכות, אחרי דיונים עם הפלגים הפלסטיניים. מדובר בהצעה הנשענת על מתווה וויטקוף, שכולל שחרור של 10 חטופים חיים והחזרת 18 חטופים חללים במהלך 60 ימי הפסקת אש