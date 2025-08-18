00:02:27
בדרך לעסקה? חמאס החזיר תשובה חיובית להצעת המתווכות
מקור בחמאס אמר כי ארגון הטרור הסכים להצעה של המתווכות, אחרי דיונים עם הפלגים הפלסטיניים. מדובר בהצעה הנשענת על מתווה וויטקוף, שכולל שחרור של 10 חטופים חיים והחזרת 18 חטופים חללים במהלך 60 ימי הפסקת אש
כתבות חדשותיות
00:02:45"בשביל הרגע הזה התאמנו": הטייסים מסכמים ליל לחימה היסטורי
00:03:02אחרי הסירוב של חמאס לעסקה: התסכול בקרב משפחות חטופים גובר
00:02:54שוב ילדי ישראל ללא שגרה: קייטנות, טיולים ופעולות חינוכיות בוטלו שוב
00:01:55"תפס לי בצמה וגרר אותי": שקד בת ה-9 הותקפה על ידי זאב בקמפינג
00:02:28שלושה נרצחים תוך שעתיים: האלימות הגואה בחברה הערבית
00:02:36בעקבות ויכוח בכביש: מתנדב מד"א נורה למוות על ידי שוטר מג"ב ביפו
00:02:25השתלטות איראנית בלב ים: הספינה שנמצאת בבעלות ישראלית - ונחטפה
00:02:31נרצח בפיגוע טרור: גופתו של הנער בנימין אחימאיר אותרה אחרי יממה
00:03:47"קראו לי 'חזיר יהודי' ואיימו להרוג אותי": תקיפה אנטישמית בגרמניה
00:01:35התחזית 12.04.24: טמפרטורות רגילות לעונה, ייתכנו גשמים מקומיים
00:10:37"ניצחון עכשיו": משפחות שכולות ומילואימניקים הפגינו מול בית רה"מ
00:03:16כוננות ספיגה: ישראל נערכת למתקפה איראנית קרובה
00:02:54בעקבות הלחץ האמריקני: הגדלה משמעותית של הסיוע ההומניטרי לעזה
00:02:50עם תנחומים מטורקיה, איראן והרש"פ: הנייה ממנף את חיסול בניו
00:02:41"היו ימים שרציתי לבקש מהשובים שיסיימו את הסיפור בלילה"
00:02:46הנייה: "שלושה מבניי הפכו לשהידים בדרך לשחרור ירושלים"
00:02:51"שערוריה", "נתניהו עושה טעות": הזעם של ביידן
00:02:36אחרי חודש וחצי בלי הכרה: הלוחם שנפצע קשה התעורר
00:01:57התחזית: עלייה בטמפרטורות, שיחזרו להיות רגילות לעונה
00:02:38איומים הדדים: בישראל מאיימים להפציץ באיראן - אם תתקוף
00:01:19התחזית 09.04.24 | גשם במהלך הימים הקרובים
00:02:34לקראת כניסה אפשרית של צה"ל לרפיח: תושבי עזה מציינים את סיום חודש רמדאן
00:13:43האם נוכל לנצח בחזית המשפטית הבין לאומית במלחמה?
00:03:01"צבע פוליטי": המינוי של המפכ"ל שעורר ביקורת בצמרת המשטרה
00:02:23ההצעה האמריקנית החדשה במו"מ: 40 חטופים ושחרור 900 אסירים
00:03:24ברזל, פלדה ושיש: טורקיה בולמת ייצוא של מוצרי בנייה לישראל
00:02:48איפה המדינה? חוסר התמיכה הכלכלית והנפשית בחטופים ששוחררו משבי חמאס
00:02:45היירוט ההיסטורי של כיפת ברזל לעבר כטב"ם שחדר לישראל
00:01:43התחזית: ירידה בטמפרטורות - גשם בכל האזורים
00:02:48המתלוננות שברו שתיקה: "הכוכב" אלעד לוי נעצר בחשד לעבירות מין ואונס
00:02:23בן גביר הודיע על מינוי מפכ"ל חדש, בכירים במשטרה איימו לפרוש
00:02:49יש או אין מגעים לעסקת חטופים? הוויכוחים ממשיכים ובן גביר וסמוטריץ' - מאיימים
00:02:11בכיר נוסף בחיזבאללה חוסל, כטב"ם נפל בגליל: סיכום יום בצפון
00:02:35ממדי ההרס בח'אן יונס נחשפו: התושבים העזתים החלו לחזור לבתיהם
00:02:57האלימות עולה שלב: מאמן כדורגל נעצר בחשד שדרס חמישה מפגינים בת"א
00:00:14התחזית: גשם מקומי קל בצפון ומישור החוף
00:03:56"אל תהיה גיבור, הם מתים מהר": ארבעה לוחמי הקומנדו הובאו למנוחות
00:02:57פיגוע בשומרון: המחבל ירה "14 כדורים" לכל עבר - חיילת נפצעה קשה
00:00:21התחזית | 06.04.24: החורף חוזר: התקררות, רוחות וגשם מקומי
00:03:43הסוף העצוב של אלעד קציר: המבצע לחילוץ גופת החטוף מח'אן יונס
00:01:38התחזית: התקררות נוספת, מיום ראשון - גשמים קלים שיתחזקו
00:02:33שרשרת כשלים חריגה: איך נורו למוות שבעת עובדי הסיוע בעזה?
00:03:08"התגובה האיראנית בדרך": דריכות שיא בכל הגזרות בישראל
00:01:40התחזית 04.04.24: התקררות הדרגתית; בשבוע הבא - גשמים מקומיים
00:02:32ענקית הלואו-קוסט שחזרה לישראל - וההשפעה על מחירי הטיסות
00:09:38מותו המסתורי של האסיר שאיים לחשוף סוהרים מושחתים
00:03:27הישראלים שאיבדו את עבודתם במלחמה - ונותרו בלי דמי אבטלה
00:02:41בלי ציונים ובלי טיולים: עיצומי המורים נמשכים - והתלמידים משלמים
00:03:38מה עשה נתניהו בשעות הטבח? השיחות עם דרעי ורה"מ הולנד
00:02:49תכננו לירות בבן גביר ולחטוף ישראלים: חוליות הטרור שסיכל שב"כ
00:03:16איבדו כיוון: הסוד להתמודדות עם שיבושי ה-GPS במלחמה
00:03:57כוננות שיא לתגובה איראנית - והתרחישים האפשריים
00:03:27התיירות במשבר: העובדים הפגינו והיעדים השתנו - למדינות קרובות ואוהדות יותר
00:01:39תחזית: חם מהרגיל עם טמפרטורות רגילות לעונה
00:03:10החליף את הגביע בפרס ישראל: האגדה מיקי ברקוביץ' על הזכייה
00:07:18בזמן המלחמה בעזה: איראן ממשיכה לדהור לפצצה
00:02:20רעידת האדמה החזקה ביותר ב-25 השנים האחרונות: האסון של טייוואן
00:03:11הרג עובדי הסיוע בעזה מאיים להיות הקש שישבור את תמיכת העולם בישראל
00:03:39"ראיתי את השנאה שלו בעיניים": בן ה-17 שנפצע כשלחם במחבל בגן יבנה מדבר
00:03:00המצור על בית ראש הממשלה: 5 מפגינים נעצרו ולפיד נזרק על פרש בהפגנה הסוערת
00:03:40עדות "פחדתי להיגרר עירומה ולהיאנס, מלמות": עמית סוסנה בעדות מצמררת
00:03:13איראן מבטיחה נקמה: "בקרוב נראה מהלומות רציניות נגד המשטר הציוני"
00:00:10ירידה בטמפרטורות - אך יישאר חם מהרגיל
00:03:46"גרסתו אמינה": השוטר שירה למוות בנער סלומון טקה זוכה מכל אשמה
00:03:07טעות בזיהוי הובילה למותם של 7 עובדי סיוע הומניטרי בעזה
00:03:28"עוברות אונס יום יומי": הדיון הטעון בוועדה לקידום מעמד האישה
00:01:43התחזית 01.04.24: מחר - ירידה קלה בטמפפרטורות, ימשיך להיות שרבי
00:03:19"נמות ולא נתגייס": מהיום - החרדים אמורים להתייצב על פי חוק
00:03:46מסע דקירות בקניון: פרטי הפיגוע בגן יבנה - מתחילתו ועד נטרול המחבל
00:02:19אחרי יותר משבועיים והישגים רבים: הסתיים מבצע צה"ל השני בשיפא
00:02:33נעצרה אחותו של הנייה: בביתה נמצאו מיליון שקלים במזומן וראיות מפלילות
00:02:40אזעקה באמצע הלילה: כטב"ם ששוגר מעיראק פגע בבסיס חיל הים באילת
00:01:47בתקיפה המיוחסת לישראל: חוסל מפקד כוח קודס האיראני בסוריה
00:02:52מחלקת היולדות שהפכה למקום מסתור למחבלים ואמל"ח
00:02:46"נרדוף אותך ציבורית": משפחות חטופים נגד נתניהו
00:03:37צה"ל ממשיך בלחימה בשיפא וחיסל מחבלים ששוחררו בעסקת שליט
00:02:00חידוש המו"מ: מחר תצא משלחת למצרים כדי לדון בהצעה חדשה לעסקה
00:01:19תחזיתתחזית מזג האוויר 29.03.24 | חם מהרגיל
00:02:10"מלחמה בלומדי התורה": התגובות לצו שהוציא בג"ץ לגיוס חרדים
00:02:46התחממות בצפון
00:01:54התחזית 28.03.24 | מעבר לשעון קיץ וגשמים קלים בהמשך השבוע
00:04:37השפעה מצרית על הסתה ברשתות
00:03:01האקדמיה סוערת: סטודנטים נגד מרצים שהתבטאו נגד ישראל
00:04:12הכוחות "מחנה פליטים אלים": סריקות אחרי אמל"ח במחנה הצפוף בלאטה
00:03:08מחבל שהשתתף בטבח ב-7 באוקטובר הודה בחקירה: "אנסתי אישה" | קשה לצפייה
00:02:51הפיגוע בבקעה: מחבל פתח באש לעבר אוטובוס ילדים ושתי מכוניות
00:02:11"הולכים ונגמרים לנו": פגישת משפחות חיילים חטופים עם נתניהו
00:01:35התחזית | 27.03.24: חם מן הרגיל עד יבש
00:04:39משבר מזויף?
00:03:50מתקפת הטילים שגבתה את חייו של זאהר
00:00:10התחזית: הטמפרטורות ימשיכו לעלות ויהיה חם מן הרגיל
00:04:08יממה קשה בצפון: יקב אביבים נפגע בשנית מירי נ"ט - לא הגיע צוות כיבוי
00:03:28מחבלי חמאס חזרו להתחבא במקלט של ביה"ח שיפא - צה"ל חשף אותם
00:02:29עימות מביש בין ח"כ למשפחות חטופים - והדיסוננס בין ההנהגה לציבור
00:03:09חוק הגיוס במעגל אין סופי, ללא פתרון - ולרה"מ אין תשובות
00:02:48כשלון המו"מ והכאסח עם ביידן: המבוי הסתום במגעים והמתיחות בין ישראל לארצות הברית
00:01:12עלייה בטמפרטורות, ביום חמישי - חם מהרגיל
00:02:38בין המבצע בשיפא לירי לאשדוד: סיכום היום ה-171 למלחמה
00:02:52גם מנהל אל-ג'זירה לשעבר הודה: הסיפור שחיילים אנסו פלסטיניות - בדוי
00:16:31חודש להיעלמותה של היימנוט: בצפת מודאגים מ"משולש ברמודה הישראלי"
00:01:46סערת חוק הגיוסהקרב על חוק הגיוס: הממשלה עשתה "ויתורים" או טריק פוליטי?
00:02:44אחרי שלא הטילה וטו לטובת ישראל: המתיחות עם ארה"ב - הגיעה לשיא שלילי
00:03:01משפחתה של לירי אלבג חשפה: כך נראה החדר אליו נחטפו החיילות
00:01:22התחזית | 24.03.24: מחר - דומה להיום, סיכוי לגשם מקומי
00:03:31לא ספורטיבי: אוהדי הפועל תל אביב תקפו אוהדי הפועל חיפה אחרי המשחק
00:04:58"אירוע של מחבל אחד לא צריך לקחת 5 שעות": תחקיר הפיגוע ליד דולב
00:03:17דעאש פרסם תיעוד מהפיגוע במוסקווה: אבל ברוסיה נוקמים באוקראינה
00:01:30עומדים מן הצד: קשיש הוטח על הכביש - ושכב דקות ארוכות מבלי שניגשו אליו
00:02:42הילדים השתטחו על הקרקע מחופשים: המתח בצפון נמשך גם בחג הפורים
00:01:46"לא נוכל להיות בממשלת החירום אם חקיקה כזאת תעבור": סערת חוק הגיוס נמשכת
00:02:32היתקלויות, מעצרים ורחפנים: התקיפה הלילית של צה"ל בחאן יונס
00:03:37האם הגנה על הילדים בגופה ונהרגה: ניסיון החיסול בבניין הדירות באשדוד
00:00:15התחזית: מחר ייתכן גשם מקומי מלווה בסופות רעמים בדרום
00:01:51סופ"ש מדמם בחברה הערבית
00:03:03לאחר קרב של 5 שעות
00:04:06150 נרצחו בטבח של דאעש במוסקווה
00:03:48800 מחבלים נעצרו בשיפא, 170 חוסלו
00:01:30תחזית 22.03.24 | הגשמים יימשכו לאורך פורים; אחרי החג - התחממות
00:02:46המחבל הסתתר בזירה כל הלילה - וחוסל בתום קרב שארך 5 שעות
00:01:28תחזית 21.03.24: ירידה בטמפרטורות וגשם מקומי, גם בפורים
00:04:44בניגוד להחלטת הממשלה: טקס אלטרנטיבי נערך בתל חי
00:02:06אירוע טרגי: פלסטיני שהתגייר נחשד כמחבל - ונורה למוות
00:03:34140 מחבלים חוסלו בבית החולים שיפא; תמונות דרמטיות מח'אן יונס
00:02:35חיסולים מהאוויר ולילה של מעצרים: צה"ל מעלה הילוך מול הטרור ביו"ש
00:02:53פוליטיקה במלוא עוזה: הקלטות נוספות של אפי נווה והשופט אורנשטיין
00:02:27העולם נגד פעולה ברפיח, אך בישראל מתעקשים: "ניכנס איתכם או בלעדיכם"
הטיל שמאיים על ישראל מתימן - והצליח לחדור לאילת
00:01:42תחזיתתחזית 20.03.24: ממחר ימשיך להתחמם, צפוי גשם קל
00:02:03תן וקח בביהמ"ש: ההקלטות המפלילות שחושפות את אפי נוה
00:02:18צה"ל לא עוצר: בכירים חוסלו ברפיח, מאות נעצרו בביה"ח שיפא
00:03:58"עופו מהעיניים": האמירות המקוממות של הח"כים למשפחות השכולות
00:01:56מאסר עולם לרופא שרצח את אישתו. השופטים קבעו: "רוע מוחלט"
"המדינה לא מאפשרת להביא עובדים"
00:04:54עלייה לרגל - נוסח אל ג'זירה
00:02:50"ראש ממשלה צריך לדעת להגיד 'לא' לאמריקנים"
00:03:22תחזית מזג האוויר: עלייה קלה בטמפרטורות
00:02:09העדלאידע שבה לירושלים אחרי 42 שנים
00:04:11מתחת ללב תל אביב: הצצה לחפירות הקו הירוק
00:09:10הזמינו לי משטרה בלשכת גיוס"
00:01:52טראמפ נגד היהודים האמריקנים: "מי שמצביע לביידן שונא את ישראל"
00:02:34"הרעבה ככלי נשק": הטענה המקוממת של שר החוץ של האיחוד האירופי
00:02:38תחזית: חשש משיטפונות הלילה, מחר - צניחה בטמפרטורות
00:01:58"לא יכולה לראות אותך": העימות המכוער בין חברות הכנסת
00:03:18גלנט נגד סמוטריץ' - בן גביר נגד היועמ"שית: ציטוטים מתוך הקבינט
00:01:35התחזית: האביב במיטבו - גשם לפרקים בכל הארץ
00:02:44קרבות על גב המילואימניקים: ויכוח בין ראשי אקדמיה למדינה מחריף - ללא פתרון
00:01:59"אם לא אבחר, יהיה מרחץ דמים": טראמפ מחריף את הטון ברקע המרוץ לבית הלבן
00:03:00העימות הפנים-פלסטיני מסלים: בחמאס מסרבים להגיב על המתקפה של אבו מאזן נגד ארגון הטרור
00:02:36כטב"ם צה"לי נחת על בית בעוטף, דניאל ישן בקומה השנייה וניצל בנס
00:02:32שיחות סגורות בחמאס: רמטכ"ל הארגון מרוואן עיסא חוסל בתקיפת צה"ל
00:02:07פאודה בדוכן פלאפל: מסתערבים עצרו מבוקש תוך חצי דקה בדהיישה
00:02:41נתניהו: אף אחד לא קרא לבחירות אחרי 11 בספטמבר
00:03:25הטיסות בעיצומן והבלאגן חוגג: 40 אלף נוסעים עברו בנתב"ג - בלי נהג מונית
00:00:13התחזית | 16.03.24: מחר עלייה ניכרת בטמפרטורות, בימים הבאים - גשום
00:02:02הסיוע ההומניטרי: הצנחות, ספינת הסיוע הראשונה ומסדרון ימי
00:02:03תיעוד דרמטי: ירי טיל לאו לעבר מכוניתו של עבריין מוכר בצפון
00:03:25אימאם ופעיל חמאס: ניסיון הפיגוע ברובע היהודי בחברון
00:02:02שחרור עד 1,000 מחבלים וחזרה לצפון הרצועה: דרישות חמאס לעסקת חטופים
00:00:09התחזית 15.03.24: התחממות ניכרת בשבוע הבא
00:12:11הגולן פורח וירוק אבל העסקים והמשקים קורסים - ולא זכאים לפיצוי
00:08:27"כל העולם מסתכל לכאן, צריך להיות זהירים": שבוע ראשון של רמדאן בי-ם
00:00:10התחזית 14.03.24: ירידה נוספת בטמפרטורות וגשם מקומי
00:02:51לקראת יום שישי הראשון של רמדאן: כוננות שיא בירושלים
00:02:45"שיתעסק בביטחון ולא בפוליטיקה": הביקורת על דברי תא"ל גולדפוס
00:03:21סערה באוניברסיטה העברית אחרי השעיית המרצה: "סתימת פיות"
00:03:51המתח מול האמריקנים גובר: בכיר במפלגה הדמוקרטית קרא לבחירות בישראל
00:02:38המחבל התנפל על הגבר - וחוסל על ידו: פצוע אנוש בפיגוע בבית קמה
00:01:22התחזית: האביב מתקרב
00:03:32סערה בעולם הערבי בעקבות חשיפת כאן חדשות על ההצעה הישראלית לראש המודיעין הפלסטיני
00:02:16תכנן פיגועים בחו"ל: מחבל חמאס חוסל בלבנון - ישראל נטלה אחריות
00:02:59מחבל בן 17 הגיע על אופניים למחסום בירושלים, דקר שני לוחמים - ונוטרל
00:02:51גירושים פוליטיים: אחרי שנתיים גנץ וסער הפרידו כוחות - ועקצו בפומבי
00:00:11התחזית: חם מהרגיל לעונה
00:02:24היחסים בין ביידן ונתניהו במשבר; הסיוע לעזה דרך הים יצא לדרך
00:04:58"נעשו דברים נוראיים לנשים": הדיון באו"ם בפשעי החמאס
00:03:33מטח של 100 רקטות ותקיפה בעומק 100 קילומטר בתוך לבנון: גבול הצפון בוער
00:02:05התחזית: כוננות שרב? מתחיל להיות חם מהרגיל
00:01:51עקב סכסוך שנוגע לבחירות, ירי בלתי פוסק בלקייה והשיחה לבן גביר
00:01:45התלוננה בעבר והילדים הוצאו מחזקתה: יהודית נרצחה, בן זוגה ואחיו נעצרו
00:02:55האם מרואן עיסא חוסל? ניסיון החיסול של מספר שלוש בחמאס
00:02:41משפחות חטופים הגיע לאו"ם בניסיון להשמיע את קולם - וללחוץ לעסקה
00:03:18רמדאן כרים: גלנט בירך, אך הזהיר והעזתים "מרגישים" חג באוהלים
00:01:48התחזית 10.03.24 | התחממות בימים הקרובים, אך הלילות - קרים
00:02:30חזר ממילואים - לקריאות בוז: קפטן הפועל חדרה על המשחק מול בני סכנין
00:04:50קיבל החלטה למרות שהיה בניגוד עניינים: שופט העליון מסתבך פעם נוספת
00:02:52הקרבות שעדיין לא הוכרעו: סיבוב שני לבחירות המקומיות
00:01:58בעקבות מסמכים שנמצאו בעזה: כך נחשפה חוליית הטרור שפעלה מתוך ישראל
00:02:47יום קרב בצפון: חיזבאללה שיגר 35 רקטות להר מירון
00:03:45סערת דברי הרב הראשי: האם הוא היה הראשון להציב איום זה?
00:02:59שני חיילים נפלו בסוף השבוע: מעגל אחד נסגר - והמחבל חוסל
00:03:30ביידן תוקף את נתניהו: "גורם לישראל יותר נזק מתועלת"
00:00:10התחזית 09.03.24 | צפויה התחממות במהלך השבוע
00:02:53המשבר עם ארצות הברית: "חשוב להבחין בין ממשלת ישראל לאזרחיה"
00:03:27היום ה-155 למלחמה: עשרות מחבלים חוסלו בחאן יונס, כוננות שיא בבירה
00:01:35"הייתה תחושה לא טובה": אודיה, אם ל-5, נרצחה בפתח מועדון בחיפה
00:02:12הסיכול הפרואני לניסיון הפיגוע של הסוכן האיראני בישראלי
00:01:43המזח הימי של אמריקה בעזה: שני מיליון ארוחות יסופקו ביום
00:01:15התחזית 08.03.24: גשם מקומי קל בצפון ובחוף, מיום ראשון - התחממות
00:04:44הדבש והעוקץ: דבריו של הנשיא ביידן על ישראל בנאומו השנתי בקונגרס
00:03:32פיגועפיגוע רודף פיגוע: לוחמי צה"ל נפצעו מפיצוץ מטען במהלך מרדף ביו"ש
00:01:45התחזית | 07.03.24: קר מהרגיל לעונה, ייתכן גשם בצפון הארץ
00:01:45ראש השב"כ לשעבר: סינוואר עדיין חי כי נתניהו "התמכר לשקט"
00:03:405 חודשים בדיוק אחרי טבח 7 באוקטובר: צה"ל התחיל בתחקיר העצמי
00:03:02כשברקע נמשכת הלחימה: איפה עומדות שיחות המו"מ עם חמאס?
00:01:47התחזית 06.03.23: בחמישי - ממשיך להתקרר, בשישי - מתחמם
00:04:19בלב שכונת יוקרה בח'אן יונס: כוחות צה"ל לכדו 250 מחבלים
00:01:49דוח פוליטי או הזדמנות לחשבון נפש? האחריות של נתניהו לאסון מירון
00:02:36תיעוד הנזק - ביום שאחרי מתקפת הרקטות הכבדה ביותר של חיזבאללה
00:02:02פיגוע בירושלים: האדם שנדקר בידי מחבל בן 14 משחזר - "נשארה עליי סכין"
00:02:05המו"מ לשחרור חטופים: חמאס ממשיך עם הדרישות ההזויות
00:01:55תחזית 5.3.24 | מוסיף להיות קר בלילות, גשם מקומי עד סוף השבוע
00:02:45"יושבת פה אישה שחייה בסכנה": בכי וצעקות בדיון על התקציב לארגוני נשים
00:02:23הארוכה ביותר שנחשפה: כך בוצעה השמדת המנהרה הענקית בצפון עזה
00:02:37כך דיווחו בעולם על דוח האו"ם בנושא האלימות המינית של חמאס
00:02:38על סף מלחמה בצפון
00:04:24המגעים לעסקת חטופים במשבר - והביקורת האמריקנית מחריפה
00:03:018 ימים מאז שנעלמה - אביה של היימנוט הגיע לארץ ומדבר לראשונה
00:02:21הקרב על חוק הגיוס: החרדים שותקים, ובאופוזיציה תוקפים דווקא את גנץ
00:03:15ברקע האשמות הדדיות וביקורת אמריקנית חריפה: המגעים לעסקה עם חמאס נמשכים
00:02:04הלחימה בעזה נמשכת - והלחץ הבינלאומי להפסקת אש גובר
00:02:34הסלמה בזירה הצפונית: הרוג ו-7 פצועים מטיל נ"ט שנורה לעבר מרגליות
00:03:50"עצרתי את בעלי מלקפוץ מהקומה ה-12": משפחות החטופים בדיון סוער בכנסת
00:03:38בשווייץ, בצרפת ובארה"ב: זינוק ברמת תקיפות ומעשי רצח אנטישמיים בעולם
00:02:03בתוך שעות: שתי נשים נרצחו באזור הצפון
00:02:09"שתהיה פה מלחמה": לאחר הקריאות לגיוס חרדים לצה"ל, הפגנות וחסימות בכביש 4
00:03:23"תחזירו את הכבוד": אייל ולדמן התפרץ בבכי אחרי החלטת ביטול פרס ישראל
00:03:06לימודים בצל החשש מטילים: רק מחצית מתלמידי שדרות חזרו לכיתות
00:02:14הקואליציה סוערת סביב טיסת גנץ לוושינגטון
00:02:2750 מטרות ב-6 דקות: מתקפת הפתע של צה"ל על ח'אן יונס
00:00:19התחזית 2.03.24 | ירידת גשמים מקומיים, ללא שינוי ניכר בטמפ'
00:02:02מהעוטף לירושלים: הסתיימה צעדת משפחות חטופים - הקוראת לשחרורם
00:02:21הלחימה בצפון: ישראל חיסלה פעילים פרו-איראניים הפועלים בשיתוף עם חיזבאללה בדרום לבנון
00:01:28הקרבות קשים, כך גם האבידות - וההישגים רבים: היום ה-148 ללחימה בעזה
00:01:51תחזית 1.3.24 | התחממות נוספת וגשם מקומי בצפון
00:01:50היום ה-147 למלחמה: אוריה ויצחק שנרצחו בפיגוע בעלי הובאו למנוחות
00:03:20ברקע המגעים לעסקה: משפחות החטופים צועדות לירושלים
00:02:33"כאילו בלעה אותה האדמה, זה הזוי": מאות מתנדבים מסייעים בחיפוש אחר היימנוט
00:03:10קולות החיילים בבחירות המקומיות הגיעו - וגרמו להדחה דרמטית
00:00:09תחזית 29.02.24 | התחממות קלה, רוחות חזקות ואובך. בשבת - גשום
00:02:22אחרי יותר מחודש: אזעקות הופעלו בחיפה
00:02:42סערת חוק הגיוס: החרדים זועמים על גלנט - והמשבר הפוליטי בדרך
00:02:40שני ישראלים נרצחו בפיגוע ירי בתחנת דלק ליד עלי
00:01:42תחזית 28.2.24 | עלייה בטמפרטורות עם רוחות מזרחיות ערות
00:03:35הפסד צורב לראשת העיר חיפה, מהפך בחולון: תוצאות הבחירות המקומיות
00:02:34לקראת רמדאן: האם אנחנו מתקדמים לעבר עסקת חטופים?
00:03:12יום הקרב בצפון: קריית שמונה מופגזת, והמפונים אובדי עצות
00:02:41הסיפורים מאחורי השמות
תחזית 27.2.24 | התחממות הדרגתית עד סוף השבוע
00:03:13סגרו מעגל: שבוע אחרי נפילת חברם - לוחמי הנח"ל חיסלו את המחבלים
00:02:25לאן נעלמה היימונט קסאו? מבצע חיפושים אחרי בת ה-9 שנעלמה לפני יומיים
00:02:32נשיא ארה"ב: "מקווה שנראה הפסקת אש בקרוב"
00:03:31בחירות בצל המלחמה: המועמדים יצאו להצביע, שאר המצביעים - פחות
00:02:10התחזית | 26.02.24: בחירות מקומיות עם גשם מקומי
00:03:22נגיד בנק ישראל: "לא נוקב בתאריך להורדת הריבית"
00:02:28במשרד הפנים רותמים את הטכנולוגיה להתמודד עם בחירות במלחמה
00:06:26מצפון ועד דרום: 9 מועמדים לרשויות המקומיות - חשודים ונאשמים בפלילים
00:02:22מחאה קיצונית: צעיר הצית את עצמו למוות מחוץ לשגרירות ישראל בוושינגטון
00:03:01כשבחוץ הפגנות סוערות: דיון דרמטי בבג"ץ על גיוס חרדים
00:05:28תיעוד מתוך עזה: איתי בלומנטל עם כוחות צה"ל שפשטו על שכונת זייתון
00:02:47עמוק בעומק לבנון
00:00:12התחזית | 25.02.24 עלייה קלה בטמפרטורות, שתהיינה גבוהות מהרגיל לעונה
00:06:45בבני ברק, אלעד ובית שמש: הרחוב החרדי סוער לקראת הבחירות לרשויות המקומיות
00:03:16בזמן המגעים לעסקה: הלחימה בעזה נמשכת ללא הרף
00:02:55תמונות שמזכירות ימים אחרים: העדויות לאלימות משטרתית בהפגנה בקפלן
00:01:57"חשבתי שאמות": ההרה שנפגעה בפיגוע בכביש 1 שחזרה את רגעי האימה
00:02:58אופטימיות וחשש
00:02:17היום ה-141: פצצת מרגמה בשקית של אונר"א, מחבל ניסה להסתתר על גג - וחוסל
00:02:31"חולמים לראות את כולם": בזמן פסגת פריז, משפחות החטופים מקווים לעסקה
00:01:21התחזית: סיכוי לגשם מקומי - מעונן חלקית
00:02:54משפחות חטופים ערכו "קבלת שבת" באיילון; לחימת צה"ל בשלושה גזרות
00:03:14אחרי ביטולי הטיסות לישראל: החברות הזרות חוזרת למסלול בנתב"ג
00:00:14התחזית: עלייה בטמפרטורה, שתהיה גבוהה מהרגיל לעולה
00:02:22בנה הזעיק את המשטרה: גבר בן 80 נחשד ברצח בת זוגו בת ה-72
00:04:21נותרו בלי הכסף ובלי הטיפול: חברות טיפולי השיניים והלייזר שנסגרו במפתיע
00:03:30ביידן נגד פוטין: הקללה החריגה של נשיא ארה"ב - והתגובה הרוסית
00:04:17פיגוע בכביש 1: מחבלים ירו באנשים בפקק ליד מעלה אדומים
00:02:39התותחים רועמים בצפון: רה"מ ביקר בגולן כשברקע מחאה נגדו
00:01:38התחזית: נעים בימים, קר בלילות - סימנים לגשם בשבת
00:02:41"עדיף שיתרכז בקולנוע"
00:02:48הבהלה לחשמל
00:02:35"ניסיון טיוח"
00:03:11בעוד העולם שותק
00:01:57"המצאת ספין"
00:02:19היום ה-138 למלחמה: השמדת מנהרה אסטרטגית של חמאס, חיסול מחבלים ברפיח
00:02:24חמאס יתגמש?
00:02:14מי חוסל בדמשק? בסוריה טענו כי מדובר באיראנים - באיראן הכחישו
00:01:48התחזית | 20.02.24: ממחר ועד שבת יתחמם
בחירת העורכת
00:05:45למרות המלחמה: הסוד ליחסים בין ישראל ומרוקורועי קייס שוחח עם הדיפלומטית הראשונה של מרוקו בישראל לאחר ההסכם
00:47:43מה זאת בכלל אהבה? מסע בין שיריה של דליה רביקוביץ'"אני אוהבת אותו עכשיו בכל כוחי עוד ימים אחדים ואחדל"
00:38:33קייטנות מוזרות ו-WWF: איך לשרוד את החופש הגדול?
00:03:52תחליף לסופר: הישראלים התמכרו לחנויות הסטוקבתקופה שבה ביקור בסופרמרקט הוא חוויה יקרה וכואבת
כמה מרוויחים סופרים אם אתם שואלים את הספרים שלהם?גם כן תרבות' חופשת לראשונה נתונים על תמלוגים לסופרים מהשאלות ספריהם