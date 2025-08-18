מהדורה
00:04:16

כמה שילמה קטר למקרוביו של נתניהו?

התגובות במערכת הפוליטית על חשיפת הסכומים שהועברו לִכאורה לבכירים במערכת הביטחון לשעבר וגם לכוורת הקרובה של נתניהו בעבור שירותים שניתנו לקטר
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך