גשם של טילים: המתקפה של רוסיה - רגע לפני הפגישה של זלנסקי וטראמפ

שעות לפני הפגישה של זלנסקי וטראמפ בבית הלבן – רוסיה במתקפת טילים וכטב"מים נוספת על אוקראינה. עשרה הרוגים ועשרות נפגעים בתקיפות האלה
