איראן בכוננות מלחמה: האיומים מטהרן ושיבושי ה-GPS

בצה"ל לא שוללים אפשרות לסבב לחימה נוסף מול איראן, זאת לאחר התבטאויות מדאיגות בטהראן – למשל של היועץ הבכיר של ח'מנאי שאומר, אנחנו לא בהפסקת אש, הכול יכול לקרוס בכל רגע
