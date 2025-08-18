מהדורה
רגע לפני הטיסה: נאסרה כניסתו של ח"כ שמחה רוטמן לאוסטרליה

משבר ביחסים עם אוסטרליה – חבר הכנסת שמחה רוטמן חשף לראשונה בכאן רשת ב' שהוויזה שלו נשללה שעות לפני שהיה אמור לטוס. בתגובה, שר החוץ סער השיב בשלילת ויזות לִנציגים אוסטרליים
