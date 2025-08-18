מהדורה
00:04:22

היום שאחרי המחאה: משפחות החטופים מקוות שמהאבק לא ידעך

יום ההשבתה של משפחות החטופים הסתיים במפגן כוח ענק בתל אביב, כשהמונים מילאו את כיכר החטופים. אבל למחרת, הכיכר נותרה ריקה. שוחחנו עם המשפחות שמקוות שהלילה בכיכר לא היה חד-פעמי
