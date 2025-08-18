מהדורה
מכת השודדים בנגב: רעולי פנים חמושים בסכינים שדדו תחנות דלק

מכת מעשי שוד אלימים מאיימת על תושבי הנגב. בתוך יומיים, בשלושה מקרים, רעולי פנים חמושים בסכינים ובמוטות ברזל פרצו לפיצוציות ושדדו את המוכרים המבוהלים
