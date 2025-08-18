לינץ' בחשוד בירי: הובל באזיקים אל הבית שאליו ירה - והותקף באלימות

אירוע ירי בגליל התחתון הסתיים תחילה בלי נפגעים – עד שהחשוד במעשה הובל, כבול באזיקים, אל בית המשפחה שלכיוונה ירה. שם, הוא הותקף בידי המון זועם – לעיני השוטרים, שלא מיהרו להגן עליו