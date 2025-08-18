מהדורה
00:01:49

הציתו את הרכב הלא נכון

מה עושה בעל מגרש מכוניות ירושלמי שלא קיבל תשלום תמורת הרכב שמכר? שולח שני צעירים להצית אותו. רק שהם הציתו את הרכב הלא נכון
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך