הזמרים מחו"ל לא מגיעים לישראל - האם הם אי פעם יחזרו?

עד 7 באוקטובר התרגלנו לראות אומנים ולהקות מחו"ל ממלאים את פארק הירקון בעשרות אלפי מעריצים ישראלים - מאלטון ג'ון, דרך ג'סטין ביבר ועד לברונו מארס. כשהאומנים מחרימים אותנו, הישראלים נאלצים לראות אותם הרחק מכאן בחו"ל ותעשייה שלמה שהייתה אחראית להביא לארץ את ההופעות הכי שוות שיש - פשוט קרסה