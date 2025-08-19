מהדורה
00:05:32

ארקדי דוכין נגד עצומת האומנים: "אם המטרה הייתה ליצור פילוג - הצליחו בענק"

ריאיון מיוחד עם ארקדי דוכין: כוכב הרוק יוצא נגד עצומת האומנים להפסקת המלחמה, מתנער מתווית "שירי הדיכאון", ומנסה להישאר אופטימי. מתוך שישי עם תמר אלמוג ועמית הררי 15.08.25
ז'אנר:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך