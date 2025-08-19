הרכבת מבוטלת: תנועת הרכבות בת"א תופסק לשבוע - והשרה רגב? טסה לחו"ל

הכאוס התחבורתי נמשך: על רקע תקלת החשמול והשיבושים הכבדים ברכבת ישראל – תיפסק גם תנועת הרכבות בתל אביב, ולא תתאפשר נסיעה בין צפון הארץ לדרומה, בשל עבודות שתוכננו לעוד כמה שבועות. מתי תנועת הרכבות תשוב לסדרה, ומהם הפתרונות בינתיים?