הרכבת מבוטלת: תנועת הרכבות בת"א תופסק לשבוע - והשרה רגב? טסה לחו"ל

הכאוס התחבורתי נמשך: על רקע תקלת החשמול והשיבושים הכבדים ברכבת ישראל – תיפסק גם תנועת הרכבות בתל אביב, ולא תתאפשר נסיעה בין צפון הארץ לדרומה, בשל עבודות שתוכננו לעוד כמה שבועות. מתי תנועת הרכבות תשוב לסדרה, ומהם הפתרונות בינתיים?
