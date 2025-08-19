מהדורה
נתניהו מסר: "בעד עסקה כוללת וסיום המלחמה", משפחות חטופים: "הוא משקר"

לאחר הסכמת חמאס למתווה החלקי שהציעו המתווכות לשחרור החטופים, משפחותיהם מנסות להפעיל לחץ על הממשלה שלא להסכים לעסקה של כמה פעימות. המשפחות קוראות ליום מחאה נוסף גם בשבוע הבא, ודורשות: אל תשאירו שום חטוף מאחור
