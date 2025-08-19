שנה לרצח ששת החטופים: המונים הגיעו לאזכרותיהם של עדן, הירש ואלכס ז"ל

שנה חלפה מאז רצח ששת החטופים במנהרה ברפיח, אירוע שטלטל את המדינה והפך לתזכורת כואבת לחיים שאפשר היה להציל ונגדעו, ולחטופים שעדיין יש להם סיכוי – וצריך לעשות את כל המאמצים להחזיר