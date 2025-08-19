שבועיים לפתיחת שנת הלימודים: ארגון המורים מאיים לשבות

ככל שאנחנו מתקרבים ל-1 בספטמבר, כך גוברים האיומים בשביתה. בארגון המורים מתכוונים להפעיל לחץ על משרד האוצר ולקרוא למורים שלא להגיע לימי היערכות, באוצר מאיימים בתגובה: "לא תקבלו שכר". היכן עומדים ההסכמים, ומה הסיכוי שהשביתה תצא לפועל?