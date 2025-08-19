מהדורה
"בהמה, יודנראט": ההתפרצות של טלי גוטליב - וההתנערות בקואליציה

פרשת קטר-גייט: הבוקר דן בית המשפט בהחלטה להסיר את התנאים המגבילים שהוטלו על יונתן אוריך במסגרת החקירה. אלא שבמהלך הדיון נאלצו השופטים להקדיש זמן רב למהומה שפרצה באולם – ולסילוקה של חברת הכנסת טלי גוטליב
