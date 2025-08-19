מהדורה
ר"מ אוסטרליה ביטל את הוויזה של רוטמן - נתניהו תקף: "נטש את היהודים"

הקרע המדיני עם אוסטרליה: "פוליטיקאי חלש שנטש את יהודי אוסטרליה" - כך כינה היום ראש הממשלה נתניהו את ראש ממשלת אוסטרליה, לאחר שהמדינה ביטלה את הוויזה של חבר הכנסת רוטמן
