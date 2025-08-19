מהדורה
00:03:46

"כמו אחרון הנוחבות": מאבטחים תקפו הלום קרב מ-7 באוקטובר - לעיני בנותיו

תיעוד קשה: תושב אשדוד, נפגע טראומה מ-7 באוקטובר שמתגורר צמוד למתקן ביטחוני של התעשייה האווירית, הותקף בידי מאבטחים בחניון ביתו, אוים בנשק אוטומטי ונאזק – כל זה לעיני בנותיו
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך