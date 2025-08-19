מהדורה
הטלפון עם הזכרונות מהבנים שנפלו ב-7.10 נגנב - המשפחה נאבקת למצוא אותו

משפחת רביע איבדה שני בנים ב-7 באוקטובר, ונאבקה לשמור על הזיכרון שלהם בכל מחיר. אבל אתמול הטלפון הנייד שהכיל את התמונות, הסרטונים וההקלטות שהם הותירו מאחור – נגנב. כעת המשפחה מבקשת מהציבור עזרה בהנצחה
