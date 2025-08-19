מהדורה
00:04:06

לקראת פסגה משולשת? אחרי שנפגש עם טראמפ - מגעים למפגש בין פוטין לזלנסקי

טראמפ וזלנסקי נפגשו אתמול בבית הלבן, ובמקום צעקות הפגינו ידידות. הפסגה הסתיימה בהבטחה אמריקנית לערבויות ביטחוניות לאוקראינה, אבל בלי התקדמות בשאלת השטחים שנכבשו. השלב הבא: פגישה ישירה בין פוטין לזלנסקי
