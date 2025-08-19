מהדורה
התפתחות בפרשת מותו של מתיו פרי: האישה שמכרה לשחקן קטמין תודה באשמה

התפתחות בפרשת מותו של כוכב "חברים" מת'יו פרי: אחת הנאשמות בתיק, שמכונה "מלכת הקטמין", מתכוונת להודות באשמה. היא תספר שסיפקה לשחקן את מנת היתר של הסם שגרמה למותו, וצפויים לה ככל הנראה עשורים בכלא
