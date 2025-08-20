מהדורה
החדירה שסוכלה – ונחישות הלוחמים שמנעה אסון: תחקיר האירוע בח'אן יונס

החדירה שסוכלה – ונחישות הלוחמים שמנעה אסון: גם שנתיים מפרוץ המלחמה – חמאס עדיין מצליח לתכנן מתקפות מאורגנות נגד כוחות צה"ל. 17 מחבלים ניסו לפשוט הבוקר על מוצב בח'אן יונס, פתחו בירי משולב – ואפילו נערכו לחטיפה
