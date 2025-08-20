מהדורה
00:04:13

להחליף 3 רכבות כדי להגיע ליעד: הכאוס התחבורתי נמשך

הכאוס התחבורתי: הדרך לעבודה, הביתה או סתם לבילוי בחופש הגדול הפכה בימים האחרונים למסע של שעות – בזכות השבתת הרכבת, העומס על האוטובוסים והפקקים הארוכים שעוד התארכו
