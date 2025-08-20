מהדורה
00:03:02

פארסת האיזוק האלקטרוני: למה המדינה לא משתמשת בחוק שיכול להציל נשים?

לפני שנתיים אושרה הצעה חשובה אחת בממשלה – שמאפשרת פיקוח אלקטרוני במקרי אלימות במשפחה. האמצעי הזה אמור להיות נגיש לכל אישה מאוימת, בפועל – המדינה לא משתמשת בו
