מהדורה
00:03:48

המעבדה בבן גוריון

הפגיעה הישירה בבאר שבע במלחמה עם איראן, הקפיאה גם מחקר פורץ דרך לריפוי סוכרת באוניברסיטת בן גוריון. עכשיו, אחרי חודשיים, המדענים חוזרים למעבדות – ולעבודה על תרופות מצילות חיים. פגשנו את מי שלא נותנים לשום טיל לעצור אותם
ז'אנר:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך