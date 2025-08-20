המעבדה בבן גוריון

הפגיעה הישירה בבאר שבע במלחמה עם איראן, הקפיאה גם מחקר פורץ דרך לריפוי סוכרת באוניברסיטת בן גוריון. עכשיו, אחרי חודשיים, המדענים חוזרים למעבדות – ולעבודה על תרופות מצילות חיים. פגשנו את מי שלא נותנים לשום טיל לעצור אותם