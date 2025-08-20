ההוריקן והסערה: הסופה "ארין" בדרך לארה"ב - והרשויות נערכות

הוריקן "ארין" – הסופה המשמעותית הראשונה בעונה הנוכחית, תכה בקרוב בחוף המזרחי של ארצות הברית. אף שהיא לא צפויה לפגוע ישירות בחוף – "ארין" כבר מכניסה את הרשויות לכוננות ספיגה, והאזרחים נדרשו להיערך