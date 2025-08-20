הקרב על כרם התימנים: השכונה שהפכה למוקד בילוי - וכעס התושבים הוותיקים

כרם התימנים הפכה לאחד האזורים התוססים בתל אביב, אבל מאחורי סצנת הבילויים מסתתר קרב יצרי על צביון השכונה. התושבים הוותיקים נאבקים בעסקים שמשנים את פני האזור, וטוענים להזנחה ממושכת מצד העירייה – שנהנית משגשוג הברים והמועדונים. יצאנו למוקד הוויכוח בין שכונה נוסטלגית לעיר מתפתחת