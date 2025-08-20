מהדורה
זעזוע בצרפת: מת לעיני המצלמות לאחר 10 ימי התעללות

המרדף אחרי הלייקים שהלך רחוק מדי: הרשויות בצרפת חוקרות את מותו של כוכב רשת בשידור חי. הצופים הבחינו בו כשהוא ללא רוח חיים, לאחר שספג התעללות לעיני המצלמות במשך חודשים
