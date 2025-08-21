מהדורה
00:03:31

ההחלטה של כ"ץ לקדם את האלוף מ-7 באוקטובר - וזעם המשפחות השכולות

ביקורת וכעס מצד משפחות שכולות על השר כץ, אחרי שבכאן רשת ב נחשף כי הוא מתכוון למנות לתפקיד בכיר במשרד הביטחון את אלוף עודד בסיוק, שהיה ראש אגף מבצעים ב-7 באוקטובר
