מהדורה
00:02:46

גנץ יחזור לממשלת נתניהו? הגיבוי במערכת הפוליטית - והביקורת

האם גנץ יחזור לממשלה? אחרי הפרסום כאן במהדורה אמש, במערכת הפוליטית מגיבים על האפשרות שכחול לבן תחזור לקואליציה. חלק מגבים וקוראים לאחדות, אחרים זועמים על שיתוף הפעולה הפוטנציאלי
