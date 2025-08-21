מהדורה
00:02:42

חזר לישראל אחרי שנה בכלא בלבנון: סאלח איבד את דרכו - והושב ארצה

במשא ומתן חשאי: אזרח ישראלי שהיה כלוא בלבנון במשך שנה - הושב ארצה. סאלח אבו חסיין נכלא ביולי שעבר, אחרי שאיבד את דרכו בזמן ששחה ונכנס ללבנון. גורמי הביטחון אמרו שאיש לא שוחרר תמורתו, והוא עבר בדיקות בבית החולים ושוחרר לביתו
