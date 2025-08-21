רגב, הרכבת והכאוס

בעוד עשרות אלפי ישראלים עדיין נדחקים על הרציפים בתחנות הרכבת או לא מוצאים דרכים להגיע לעבודה: השרה רגב מבקשת שהציבור יפרגן "במילה טובה". במסיבת עיתונאים שנייה מאז החל הכאוס התחבורתי, היא אמרה שהמענה שניתן "מספק" ושלמרות הכל - העבודות על רכבת השלום לא יתקיימו בשבת