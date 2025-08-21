מהדורה
"המורה הראתה לנו את הקעקועים שלה, וכמעט התפשטה": התלמידים מפ"ת מדברים

התלמידים וההורים מבית הספר בפתח תקווה, בו לימדה המורה שקיימה יחסי מין עם שני תלמידים, מזועזעים מהפרשה. היום המורה גם הגיבה לפרסום ואמרה: "בעלי היה במילואים, הייתי בודדה"
