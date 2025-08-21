מהדורה
00:06:19

משקפיים ורודים: אחרי שנפצעה בעיניה מפגיעת טיל איראני - נועה חזרה לראות

נועה אמבון איבדה כמעט לחלוטין את הראייה שלה כשנפצעה מפגיעת טיל איראני. אחרי שנאלצה לעבור שורת ניתוחים, הראייה שלה שבה אליה כמעט לגמרי
