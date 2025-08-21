מהדורה
00:03:18

"השופט הנחמד בעולם": השופט האמריקני פרנק קפריו הלך לעולמו בגיל 88

"השופט הנחמד בעולם", כך כונה השופט האמריקני פרנק קפריו, שהפך לכוכב רשת בזכות החמלה שגילה כלפי נאשמים, בסרטונים שהפכו לויראלים. עם מותו בגיל 88, בבית המשפט וברחבי העולם ספדו לו
