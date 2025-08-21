מהדורה
00:03:29

זריקות הרזיה - גם לבני נוער: האם נמצא הפיתרון לנתוני ההשמנה בקרב ילדים?

בני הנוער עושים פחות ופחות ספורט ומעדיפים את המסכים, נתוני ההשמנה מדאיגים, והביקוש לזריקות ההרזיה מחלחל אפילו לגילים צעירים. גורמי המקצוע מדגישים - לא מדובר בפתרון קסם, והוא לא מתאים לכולם - את המאמצים צריך להשקיע בעידוד לחינוך גופני ואורח חיים בריא
