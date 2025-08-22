מהדורה
00:03:35

זעם בקרב משפחות חטופים על התנהלות ראש הממשלה: "נתניהו, די לרמות אותנו"

על רקע הצהרת נתניהו על "משא ומתן מיידי" בלי להוציא משלחת לשיחות והחשש מהשלכות הפעולה המתוכננת בעזה: בני משפחות חטופים ותומכים רבים הגבירו את מאבקם - ודחקו בראש הממשלה לפעול לקידום את המשא ומתן
