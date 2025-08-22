מהדורה
00:04:16

הגל האנטי-ישראלי: גברים הותקפו בהולנד, ילדים סולקו מפארק בצרפת

המלחמה בעזה ממשיכה לגבות מחיר בחופשת הקיץ הנוכחית: ישראלים מותקפים באתר נופש בהולנד ומגורשים מפארק אומגות בצרפת - כשביטויי השנאה לישראל הפכו ממש לעניין יום-יומי
