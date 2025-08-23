מהדורה
00:02:33

"כנראה יש פחות מ-20 חטופים חיים": טראמפ שוב מטלטל את משפחות החטופים

ההתבטאות של נשיא ארצות הברית ולפיה יש פחות מעשרים חטופים בחיים מדירה שינה מעיני המשפחות, בישראל מיהר להבהיר שאין מידע על שינוי במצבם - אבל המשפחות דורשות תשובות ברורות, מירושלים ומוושינגטון
