סערה ישראלית בהולנד: שר החוץ התפטר - בגלל שלא הצליח להטיל אמברגו נשק

הלחץ הבין-לאומי על ישראל הופך גם למשבר פנימי בכמה ממדינות אירופה. הולנד מפוצלת סביב היחס למלחמה בעזה: הפרלמנט העביר החלטה שקוראת להשמדת חמאס, אבל שר החוץ התפטר לאחר שלא הצליח להחריף את הסנקציות על ממשלת נתניהו. במקביל: רצף תקריות אנטישמיות בהולנד, בהן תקיפה עקב הפסד במשחק פיינטבול