"טראמפ ואפשטיין היו חברים": ההקלטה החדשה של שותפתו של המיליארדר הפדופיל

פרשת ג'פרי אפשטיין מסרבת לשכוח. אמש, פרסם משרד המשפטים האמריקני שיחות בין שותפתו של אפשטיין, עבריינית מורשעת בעצמה, גיליין מקסוול, לבין סגן התובע האמריקני, בה היא מדברת הקשר עם טראמפ - וגם עם אהוד ברק