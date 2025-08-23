מהדורה
00:16:09

"אפשר להביס את חמאס": ריאיון מיוחד עם בן המחבלים שתומך בישראל

כשהנסיך הירוק פגש את איילה חסון: בן החמאס שגויס על ידי שב"כ ומאז טבח 7 באוקטובר פועל למען ישראל בזירה הציבורית, מספר על החיים בבית חמאסי ועל האיומים מהם הוא סובל בשנתיים האחרונות
