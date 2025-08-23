צוברים סנטימטרים: הישראלים שעשו ניתוח להארכת רגליים - למרות העלות והכאבים

סוגיית הגובה, אצל גברים במיוחד, היא לעיתים עניין רגיש. יש מי שחיים איתה בהרמוניה ויש מי שמוכנים לעבור ניתוח מסובך כדי להוסיף עוד כמה סנטימטרים. יותר ויותר ישראלים נוסעים לחו"ל לשם כך, רק לצורך קוסמטי, ומשלמים מחיר בכסף ובכאב