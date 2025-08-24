מהדורה
"כנראה שפחות מ-20 חטופים בחיים": האמירה של טראמפ הדאיגה את המשפחות

ישראל בתקופת המתנה לעסקה או לכיבוש העיר עזה, אבל לחטופים אין עוד זמן לחכות - וחשש המשפחות למצבם גובר בעקבות דברי הנשיא טראמפ בסוף השבוע.
